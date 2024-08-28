ТУРЦИЯ
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Турция помогает Бангладеш после наводнения
Президент Эрдоган объявил о распределении 16 750 наборов гуманитарной помощи в пострадавших районах Бангладеш, где наводнение затронуло более 5 млн человек
Турция помогает Бангладеш после наводнения
Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: Reuters / Others
28 августа 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о масштабной гуманитарной помощи Бангладеш, пострадавшему от сильного наводнения. В своем заявлении в социальной сети X Эрдоган подчеркнул масштаб бедствия и меры, предпринимаемые Турцией для поддержки пострадавшего населения.

«Мы протягиваем руку помощи дружественному и братскому Бангладеш, переживающему трудные времена из-за наводнения. Мы доставляем нашу помощь в регион под координацией AFAD для борьбы с этим масштабным бедствием, которое затронуло более 5 млн человек», — заявил президент Турции.

Эрдоган сообщил о начале распределения 16 750 наборов помощи, отметив приоритет наиболее пострадавших районов с нарушенным автомобильным сообщением. Он также подчеркнул участие различных турецких организаций в оказании помощи.

«Мы интенсивно продолжаем нашу работу при поддержке AFAD, TIKA и турецких неправительственных организаций. Нашей гуманитарной деятельностью в регионе мы не оставляем в одиночестве наших братьев в Бангладеш, столкнувшихся с огромным разрушением, и стараемся залечить их раны», — написал турецкий лидер.

В заключение президент Турции выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего восстановления пострадавшим районам Бангладеш.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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