28 августа предположительно украинские ударные БПЛА впервые долетели до Кировской области России, поразив нефтехранилище в Котельниче. Город расположенном примерно в 1500 км от российско-украинской границы.

Губернатор области Александр Соколов около 11:00 по местному времени сообщил, что беспилотники атаковали нефтехранилище в Котельниче.

«Это произошло несколько минут назад, пострадавших и пожара нет», - написал он в социальных сетях.

Позже Соколов добавил, что два беспилотника были сбиты, а три «упали» на территорию нефтяного комбината «Зенит» в Котельниче и загорелись, но были быстро потушены.

«Ущерба нет, работа предприятия не нарушена. На месте происшествия работают оперативные службы, возгорания топлива не было, пострадавших нет», - заявил Соколов.

СМИ и телеграм-каналы, со ссылкой на очевидцев, в свою очередь утверждают, что третий БПЛА ударил по нефтехранилищу в тот момент, когда пожарные боролись с последствиями ударов двух других дронов. По словам очевидцев, огонь охватил два топливных резервуара.

Местные жители сообщили изданию Astra, что слышали шесть взрывов.

Телеграм-канал Shot, утверждает, что объект атаковали четыре БПЛА, в результате чего загорелись два танка, и что атакующие беспилотники были запущены из Сумской области Украины.

По данным Shot, один полный резервуар сначала продолжал гореть, а пустой был потушен. Позже Shot сообщил, что пожар в полном резервуаре был ликвидирован.

В последние недели Украина усилила удары по российским нефтебазам, снабжающим российские войска топливом, и различным военным объектам, а также по складам авиационных боеприпасов на российских аэродромах.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский беспилотник нанес удар по очередной нефтебазе в Ростовской области.