Страны Запада глубоко вовлечены в конфликт между Россией и Украиной, а недавние действия ВСУ в Курской области значительно обостряют ситуацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Смотрите, многие страны так называемого коллективного Запада напрямую уже по уши залезли в этот конфликт, говоря простой речью, и напрямую вовлечены в этот конфликт. Такие вылазки, как в Курскую область, конечно, являются актами, которые до предела эскалируют напряженность», — сказал Песков.

Комментарий Пескова последовал за заявлением кандидата на пост президента США Дональда Трампа о том, что нападение ВСУ на Курскую область может спровоцировать начало Третьей мировой войны. «Взгляните на то, что происходит на Украине. Они вторгаются в Россию. Это приведет к Третьей мировой войне», — приводит слова Трампа издание The Independent.

«Смотрите, многие страны так называемого коллективного Запада напрямую уже по уши залезли в этот конфликт, говоря простой речью, и напрямую вовлечены в этот конфликт. Такие вылазки, как в Курскую область, конечно, являются актами, которые до предела эскалируют напряженность», — сказал Песков, добавив, что «можно с пониманием относиться к таким алармистским заявлениям».

Операция Украины в Курской области началась 6 августа. Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал целями наступления на Курскую область пополнение обменного фонда и предотвращение российского наступления на Сумскую область. Позже он охарактеризовал эти действия как часть «крупной военно-дипломатической операции».

Накануне главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что с начала операции в Курской области взято в плен 594 российских военных, под контролем Украины 100 сел и 1294 кв. км территории РФ.

Кремль заверил, что ответ России на действия ВСУ в Курской области «обязательно будет». Президент Владимир Путин приказал Минобороны «выдавить, выбить противника» и обеспечить надежную защиту государственных границ.