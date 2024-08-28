Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что военная операция Украины в Курской области РФ может грозить началом Третьей мировой войны.

По его словам, он единственный, кто способен прекратить войну между Россией и Украиной и предотвратить глобальный конфликт.

Комментируя это, он упомянул о «прорыве в России», имея в виду ввод украинских сил обороны в Курскую область.

«Посмотрите, что происходит в Украине. Они наступают на Россию. Вы получите Третью мировую войну», — сказал Трамп.

«Еще до того, как я окажусь в Овальном кабинете, вскоре после победы на президентских выборах, я разрешу эту ужасную войну между Россией и Украиной, и сделаю это очень быстро», — добавил Трамп.

В Кремле прокомментировали реплики экс-президента США. Официальный спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад эскалирует конфликт «до предела».

«Многие страны так называемого коллективного Запада напрямую уже по уши залезли в этот конфликт, говоря простой речью, и напрямую вовлечены в этот конфликт. Такие вылазки, как в Курскую область, конечно, являются актами, которые до предела эскалируют напряженность. Поэтому повод для обеспокоенности есть», — цитирует слова Пескова агентство РБК.