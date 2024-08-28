Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан совершит трехдневный визит в Ирак, который начнется 11 сентября. Это будет его первая официальная поездка за границу после вступления в должность. Информацию об этом изданию The National подтвердили официальные лица обеих стран.

Посол Ирана в Ираке Мохаммад Казем Аль Садех сообщил, что президент возглавит делегацию высокого уровня и подпишет ряд соглашений. В программу визита планируется включить посещение Басры и Курдской региональной автономии Ирака.

Иракский источник подчеркнул значимость визита. «Этим визитом иранское руководство демонстрирует, что Ирак является приоритетным направлением во внешней политике Тегерана», — отметил источник, знакомый с ситуацией.

Визит Пезешкиана подчеркивает тесные отношения между странами. Иран пользуется достаточно широким политическим влиянием в Ираке, в том числе над некоторыми вооруженными группировками. Экономические отношения также значительны: Ирак зависит от иранского газа для своих электростанций, а для Ирана Ирак является важным торговым партнером в условиях санкций.

Однако не все гладко в отношениях между странами. Многие иракцы выражают недовольство иранским влиянием в политике их страны. В свою очередь, Иран обвиняет Ирак в укрывательстве террористических группировок.