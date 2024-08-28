В преддверии выборов 1 сентября в восточногерманской земле Тюрингия растет обеспокоенность бизнес-сообщества в связи с усилением позиций ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Согласно опросам, АдГ лидирует с 30% поддержки, что может негативно повлиять на экономическую ситуацию в регионе.

Компания Jenoptik, один из ведущих работодателей Тюрингии, уже сталкивается с трудностями при привлечении высококвалифицированных специалистов в регион.

«Все больше потенциальных сотрудников говорят нам, что хотели бы работать в Jenoptik, но не хотят жить в земле, где доминирует крайне правая партия, которая притесняет мигрантов или другие меньшинства», — сообщил Associated Press гендиректор компании Штефан Трегер.

Ситуация осложняется тем, что Германия уже испытывает острую нехватку квалифицированных кадров, нуждаясь ежегодно примерно в 400 000 специалистов из-за рубежа.

«Я действительно обеспокоена развитием политической ситуации здесь», — поделилась своим опытом инженер-электрик из Индии Прийтам Гайквад, работающая в Jenoptik. Она рассказала о случаях дискриминации, с которыми сталкивается в повседневной жизни.

По словам директора по исследованиям Института демократии и гражданского общества в Йене Акселя Зальхайзера, потенциальные инвесторы также будут задаваться вопросом, хотят ли они размещать свою компанию или филиалы в Тюрингии.

В ответ на растущую угрозу в прошлом году была создана инициатива «Космополитичная Тюрингия», объединившая более 7 940 членов, включая компании и частных лиц, для продвижения толерантности и разнообразия.

Несмотря на сложную ситуацию, Трегер остается оптимистичным. «Нам нужны сотрудники с творческим потенциалом. Мы, тюрингцы, творческий народ, но мы не сможем сделать все самостоятельно. Нам также нужны люди, которые приезжают из других частей мира», — рассказал он.

Ситуация в Тюрингии отражает более широкую тенденцию роста популярности ультраправых сил в Восточной Германии. Согласно последним опросам, проведенным институтом Insa для газеты Bild am Sonntag, АдГ лидирует в предвыборных рейтингах не только в Тюрингии, но и в соседней Саксонии. Выборы в земельные парламенты состоятся 1 сентября.

В Тюрингии АдГ лидирует с 30% поддержки, значительно опережая ХДС (21%) и BSW (20%). Левая партия может рассчитывать на 14% голосов, социал-демократы — на 6%, а «Зеленые» и СвДП рискуют не преодолеть 5-процентный барьер.

Ситуация осложняется тем, что отделение АдГ в Тюрингии считается одним из самых радикальных в партии. Его лидер, Бьорн Хёке, известен своими противоречивыми высказываниями о нацистском прошлом Германии, что вызывает дополнительную обеспокоенность у умеренных избирателей.