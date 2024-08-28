ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Газе впервые за 25 лет ребенок заболел полиомиелитом
11-месячный младенец Абдуррахман Абу Аль-Джудиан стал первым за 25 лет ребенком в Газе, который заболел полиомиелитом. Семья мальчика почти 10 месяцев кочует из одного временного убежища в другое, где вынуждена жить в условиях перенаселенности и антисанитарии, что и стало причиной заболевания. А из-за израильской блокады люди в Газе не могут достать элементарных медицинских препаратов. #полиомиелит #газа #здоровьедетей #дети #палестина #израиль #газа #болезни #медицина
тьитьить / Others
28 августа 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us