В Газе впервые за 25 лет ребенок заболел полиомиелитом

11-месячный младенец Абдуррахман Абу Аль-Джудиан стал первым за 25 лет ребенком в Газе, который заболел полиомиелитом. Семья мальчика почти 10 месяцев кочует из одного временного убежища в другое, где вынуждена жить в условиях перенаселенности и антисанитарии, что и стало причиной заболевания. А из-за израильской блокады люди в Газе не могут достать элементарных медицинских препаратов. #полиомиелит #газа #здоровьедетей #дети #палестина #израиль #газа #болезни #медицина