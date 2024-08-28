Французские власти объявили в розыск не только основателя Telegram Павла Дурова, но и его брата — Николая, который также стоит у истоков платформы.

Как сообщает издание Politico, ордера на их арест были якобы выданы в марте этого года — то есть гораздо раньше, чем считалось ранее. Об этом стало известно из документа французской администрации, полученного газетой, где раскрыты подробности секретного расследования роли Telegram в делах о сексуальном насилии над детьми.

Согласно документу, ордеры на арест были выданы после того, как руководство Telegram проигнорировало предыдущий судебный запрос данных о пользователе платформы.

Там же говорится о «почти полном отсутствии сотрудничества» руководства мессенджера как с французским, так и с другими европейскими государствами.

Братьев Дуровых обвиняют в «соучастии в хранении, распространении или предоставлении изображений сексуального насилия над несовершеннолетними в организованной группе». В документе также сообщается о «многочисленных преступных группировках», которые пользуются мессенджером. В ордере, однако, не утверждается, что братья Дуровы лично вовлечены в преступную деятельность. В документе также упомянут вице-президент компании Илья Перекопский, но из текста неясно, выдан ли на него ордер. Прокуратура Парижа отказалась от комментариев по этим сообщениям, сославшись на секретность расследования. Задержание Павла Дурова продлено до предельного срока — четверо суток. По их истечении (вечером 28 августа) основателю Telegram должны предъявить обвинения, либо его должны отпустить. Следственные органы пообещали обнародовать заявление по Дурову вечером в среду.