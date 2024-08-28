Правительство Казахстана инициировало референдум по вопросу строительства АЭС. Точная дата голосования пока не определена, но ожидается, что оно состоится этой осенью.

Казахстан — мировой лидер по добыче урана. Доля страны на рынке составляет 40%. В 2023 году экспорт сырья принес казахстанскому бюджету 3,4 млрд долларов. Крупные покупатели: Китай, Франция, Россия и Канада. На этом фоне отсутствие собственной АЭС выглядит особенно парадоксально — Астана способна самостоятельно обеспечить весь производственный цикл.

Сегодня энергия в стране генерируется в большей степени из угля — около 80%. Работа обеспечивается за счет сырья, добываемого на северо-востоке государства. Проблема в том, что большая часть инфраструктуры устарела и требует либо серьезных инвестиций, либо строительства новых объектов.

Растут и потребности населения. По прогнозам аналитиков, до 2030 года они ежегодно будут увеличиваться на 2,5%. Существующие станции вряд ли ее покроют — с каждым годом добыча электроэнергии сокращается, дефицит чувствуется все сильнее. Так что вопрос строительства АЭС в стране стоит остро. Однако единого мнения по этому поводу в обществе не выработано.

Одна из главных причин скепсиса — советское наследие Казахстана. Семипалатинский испытательный ядерный полигон стал первым и одним из крупнейших в СССР. В результате утечек за пределы территории вышло порядка 55 радиоактивных облаков, от испытаний пострадали более 1,5 млн человек. Противники строительства АЭС опасаются повторения трагичных событий.

В августе по всей стране прошли общественные слушания на тему возведения атомной электростанции. В отдельных случаях обсуждения чуть не доходили до потасовок. На повышенных тонах дискуссия велась в Алматы. Замдиректора департамента атомной энергетики и промышленности Минэнерго Гульмира Мурсалова пыталась убедить собравшихся в пользе объекта, настаивая, что страна снизит загрязнение экологии.

Однако люди стали требовать, чтобы слово дали экс-главе Казахстанской компании по управлению электрическими сетями Асету Наурызбаеву: «То, что говорят здесь — ложь! То, что говорят про дефицит газа — некомпетентность. У нас строятся четыре мощные газовые электростанции. И у нас есть собственный газ, который производится в Западном Казахстане. Газа у нас много».

Предметом для споров стало и место, которое определили для станции -— поселок Улкен на озере Балхаш. Местные жители выступили против: «Мы не против АЭС в принципе, но против строительства ее на Балхаше. В последние годы обмеление озера идет катастрофическое. От берегов на несколько километров вода отошла. Мы добьемся того, что Балхаш высохнет. Высохнет!».

Тем не менее сторонников строительства АЭС в стране все же несколько больше. По данным соцопросов, инициативу поддерживают 46,6% респондентов, против выступили 37,7% опрошенных.

Казахстан сидит на золотой горе

Сторонники строительства атомной электростанции и их оппоненты соглашаются: в стране есть дефицит электроэнергии, и эту проблему необходимо решать. Их разногласия начинаются в поиске альтернативы.

Чиновники считают, что на среднесрочную и долгосрочную перспективы самое лучшее решение — это строительство АЭС, и не хотят рассматривать другие альтернативные варианты, говорит TRT на русском гендиректор Центральноазиатского фонда развития демократии Толганай Умбеталиева.

«Альтернативой может стать развитие солнечной и ветровой энергетики. По мнению чиновников, это не решит вопрос дефицита, когда будут несолнечные дни или безветренные дни. Тогда как, например, господин Джакишев (экс-глава «Казатомпром») высказал мнение, что есть альтернативы, которые могут эффективно решить вопрос дефицита электроэнергии», — считает политолог.

Вместе с тем президент фонда Eurasian Expert Council Foundation Чингиз Лепсибаев убежден: альтернативы АЭС не существует. По его словам, подобная генерация не может быть стабильной именно из-за высокой зависимости от погоды.

«Напомню, Казахстан — лидер по производству урана, — говорит эксперт. — Мы сидим на горе золота, но сами им не пользуемся. ВИЭ можно использовать в качестве дополнения, но точно не основного источника. Промышленность требует подачи бесперебойной энергии, от этого зависит состояние экономики страны. ВИЭ можно использовать лишь для питания отдельных населенных пунктов».

Противников станции также смущает дороговизна объекта — $10–15 млрд. А также возможные компании, которые будут участвовать в строительстве. Всего власти называют четыре организации: «Росатом» (Россия), KHNP (Южная Корея), EDF (Франция) и CNNC (Китай).

Эксперты, опрошенные TRT на русском, признаются, что среди населения есть опасения касательно коррупционной обстановки не только в самом Казахстане, но и странах-участницах проекта. Для населения было бы предпочтительнее, если бы возведением объекта занимались Южная Корея или Франция, отмечает Лепсибаев.

Однако мнения собеседников агентства разделились в вопросе ожиданий от итогов референдума. Несмотря на очевидные выгоды от строительства объекта, власти не смогли убедить население в его необходимости, считает Лепсибаев. По его словам, при прошлом президенте Нурсултане Назарбаеве государственная политика была направлена на взращивание ядерных фобий у граждан.

«Десятилетиями в стране отказывались от любого соприкосновения или тем более участия в ядерных проектах. Безусловно, за несколько месяцев эти фобии не разрушить. К сожалению, я думаю, что референдум провалится — решение будет принято не в пользу строительства. Если власти проведут разъяснительные кампании, то через пару лет мы сможем вновь вернуться к этому вопросу», — говорит эксперт.

КИСИ при президенте Казахстана уже предоставило результаты социологических опросов, согласно которым больше половины населения поддерживают строительство АЭС, подчеркивает Умбеталиева: «Исходя из такой информационной политики, я лично все больше убеждаюсь, что политическое решение уже принято».