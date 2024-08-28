ТУРЦИЯ
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Турция призывает наказать Израиль
МИД Турции осудил операции Израиля на Западном берегу и скандальные заявления об «эвакуации» палестинцев, призвав к международным санкциям против Тель-Авива
Турция призывает наказать Израиль
МИД Турции / Others
28 августа 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с жестким заявлением, осуждающим последние действия Израиля на Западном берегу реки Иордан.

«Мы решительно осуждаем незаконную операцию, начатую Израилем на Западном берегу, и заявление министра иностранных дел Израиля о том, что они перенесут практики из Газы на Западный берег. Геноцидная политика правительства Нетаньяху в отношении палестинского народа является главной угрозой международной безопасности», — гласит заявление внешнеполитического ведомства.

МИД Турции призвал к принятию международных мер против Израиля. «Крайне необходимо принять необходимые карательные и принудительные меры против этих действий Израиля, которые полностью игнорируют международное право», — призвали в Анкаре.

«Горстка стран, безоговорочно поддерживающих Израиль, должна как можно скорее отказаться от этой позиции, противоречащей закону и совести человечества», — обратился турецкий МИД к странам, поддерживающим Израиль.

Заявление Турции последовало за новыми рейдами израильской армии на севере Западного берега, в результате которых, по данным палестинского Министерства здравоохранения, были убиты 11 палестинцев: шесть в Дженине и пять в Тубасе.

Израильская армия подтвердила проведение военных операций в нескольких районах, включая Дженин, Тубас и Тулькарем. Палестинские движения, в том числе ХАМАС, сообщили об участии своих бойцов в столкновениях с израильскими войсками.

На фоне этих событий министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил о возможной «эвакуации» палестинцев с Западного берега для проведения «крупной антитеррористической операции».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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