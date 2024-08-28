Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров доставлен в суд Парижа. Об этом написали французские издания Le Figaro и AFP, детали происходящего пока не раскрываются.

Задержание Дурова произошло вечером 24 августа в парижском аэропорту. По данным Politico, ордер на арест был выдан еще 25 марта 2024 года. Аналогичный ордер был выдан и на брата Павла, Николая Дурова, сооснователя Telegram.

Согласно французскому законодательству, предварительное задержание может длиться до 96 часов. После этого суд должен принять решение об освобождении задержанного или предъявлении обвинений с возможным продлением содержания под стражей.

26 августа прокуратура Франции выпустила пресс-релиз, в котором уточнила, что расследование ведется в отношении неустановленных лиц по 12 составам преступления. Среди них: соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, отказ предоставить информацию по запросам уполномоченных органов, соучастие в распространении наркотиков и хакерских программ.