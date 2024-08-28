Украинские дроны атаковали нефтебазу ФГКУ «Зенит» в городе Котельнич Кировской области. Как передает УНИАН, об этом сообщили анонимные источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Это первая атака на данный регион, расположенный более чем в 1100 км от территории Украины.

«Атака на нефтебазу была осуществлена дронами-камикадзе украинского производства», – рассказал источник.

Российские СМИ сообщили об атаке пяти беспилотных аппаратов самолетного типа, три из которых упали на территории объекта. По предварительным данным, два дрона атаковали склад с нефтепродуктами на комбинате «Вятка». Один ударил в крышку резервуара, второй попал в пустую цистерну. Третий беспилотник вызвал взрыв и пожар на одном из резервуаров. Позже по нефтебазе ударил четвертый БПЛА.

Губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что жертв и возгорания нет, ситуация под контролем.

В ту же ночь ПВО РФ сбила 12 беспилотников в других российских регионах: восемь в Воронежской области и четыре в Ростовской. В Ростовской области после атаки дрона загорелась топливная база в районе города Каменск-Шахтинского.

Утром атаке подверглось село Новостроевка-Первая в Белгородской области. По предварительным данным, сгорели два частных дома и три автомобиля, еще один дом поврежден. Дроны также атаковали село Петровка в Белгородском районе, где сгорели три дома.

Ранее украинская разведка взяла на себя ответственность за атаку на нефтебазу «Атлас» в Каменском районе Ростовской области.