ВСУ атаковали еще одну нефтебазу в Ростовской области

Еще одну нефтебазу в Ростовской области атаковали ВСУ. На хранилище вблизи поселка Молодежный в Каменском районе вспыхнул пожар. По информации губернатора Василия Голубева, накануне возгорания российские ПВО сбили в этом районе 4 украинских беспилотника. Атаку произвели ГУР МО и ССО Украины, сообщают несколько украинских СМИ со ссылкой на собственные источники. 18 августа украинские силы нанесли удар дронами по нефтебазе в Пролетарске, пожар не потушен до сих пор. #Россия #Ростов #нефтебаза #удар #атака #пожар #ВСУ #Украина #дрон