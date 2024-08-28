ПОЛИТИКА
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ВСУ атаковали еще одну нефтебазу в Ростовской области
Еще одну нефтебазу в Ростовской области атаковали ВСУ. На хранилище вблизи поселка Молодежный в Каменском районе вспыхнул пожар. По информации губернатора Василия Голубева, накануне возгорания российские ПВО сбили в этом районе 4 украинских беспилотника. Атаку произвели ГУР МО и ССО Украины, сообщают несколько украинских СМИ со ссылкой на собственные источники. 18 августа украинские силы нанесли удар дронами по нефтебазе в Пролетарске, пожар не потушен до сих пор. #Россия #Ростов #нефтебаза #удар #атака #пожар #ВСУ #Украина #дрон
kjjhjkh / Others
28 августа 2024 г.
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