Парижский суд вынес решение о надзоре над основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Согласно постановлению, Дурову запрещено покидать территорию Франции, также он обязан внести залог. Решение было принято в последний день 96-часового срока содержания под стражей без предъявления обвинений.

Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже. Французские следователи подозревают его в соучастии в незаконной деятельности, осуществляемой через Telegram. В деле фигурирует 12 обвинений, включая отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении детской порнографии, а также в торговле наркотиками.

Telegram отвергает обвинения, заявляя о соблюдении законов ЕС и соответствии модерации отраслевым стандартам. Компания назвала абсурдной позицию французских властей о том, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления в мессенджере.

Дуров имеет гражданство нескольких стран, включая Россию, Францию, ОАЭ и Сент-Китс и Невис. МИД России сообщил, что следит за ситуацией, однако представители Дурова за помощью не обращались.

Ситуация вокруг основателя Telegram продолжает развиваться, и дальнейшие юридические шаги пока неизвестны.