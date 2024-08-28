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Суд в Париже ограничил свободу Павла Дурова
Основателю Telegram запрещено покидать Францию и назначен залог. Дурова подозревают в 12 преступлениях, связанных с использованием мессенджера
Суд в Париже ограничил свободу Павла Дурова
Павел Дуров / Фото: AP / Others
28 августа 2024 г.

Парижский суд вынес решение о надзоре над основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Согласно постановлению, Дурову запрещено покидать территорию Франции, также он обязан внести залог. Решение было принято в последний день 96-часового срока содержания под стражей без предъявления обвинений.

Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже. Французские следователи подозревают его в соучастии в незаконной деятельности, осуществляемой через Telegram. В деле фигурирует 12 обвинений, включая отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении детской порнографии, а также в торговле наркотиками.

Telegram отвергает обвинения, заявляя о соблюдении законов ЕС и соответствии модерации отраслевым стандартам. Компания назвала абсурдной позицию французских властей о том, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления в мессенджере.

Дуров имеет гражданство нескольких стран, включая Россию, Францию, ОАЭ и Сент-Китс и Невис. МИД России сообщил, что следит за ситуацией, однако представители Дурова за помощью не обращались.

Ситуация вокруг основателя Telegram продолжает развиваться, и дальнейшие юридические шаги пока неизвестны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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