Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении на 917-й день войны сообщил о продолжающемся расширении контроля украинских сил над приграничными территориями России и пополнении обменного фонда военнопленными.

«Продолжаем увеличивать территорию нашего контроля в определенных районах рядом с границей Украины. Сегодня тоже, как и каждый день, есть пополнение нашего обменного фонда. Спасибо, воины! Это то, что поможет вернуть домой многих наших людей из российского плена», — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что ситуация в Донецкой области остается чрезвычайно сложной, с наибольшей концентрацией российских сил на Покровском направлении.

Между тем американский Институт изучения войны (ISW) сообщил о значительных тактических успехах российских войск на Покровском направлении. Геолокационные кадры от 27 августа подтверждают продвижение российских сил более чем на два километра в северо-западную часть Новогродовки.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер также прокомментировал ситуацию в районе Покровска в Донецкой области. «Знаете, мы внимательно следим за этим. Вы видите, что россияне там добиваются постепенных успехов. И, как вы знаете, на этой приграничной территории идут тяжелые бои», — заявил представитель оборонного ведомства.

The New York Times отмечает, что несмотря на наступление ВСУ в Курской области, Москва не торопится отводить войска с Покровского направления. Зеленский также подчеркнул, что действия украинских сил на территории России сковывают российские войска, но не позволяют Москве перебросить дополнительные силы в Донецкую область.