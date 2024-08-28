Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу встретился с президентом Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсином Татаром в среду во время своего визита на церемонию закладки кольцевой дороги Лефкоша. Встреча прошла в Президентском зале почета ТРСК при участии ключевых турецких официальных лиц, включая посла Ясина Экрема Серима.

Президент Татар подчеркнул растущее международное признание двух государств на Кипре, несмотря на продолжающиеся вызовы. Он выразил благодарность за поддержку Турции, особенно в проекте кольцевой дороги Лефкоша. «Наша цель — уверенно двигаться вперед с поддержкой нашей Родины-матери [Турции], нашей Родины и Голубой родины», — заявил Татар.

Министр Уралоглу подтвердил приверженность Турции поддержке ТРСК. «Мы стремимся внести значительный вклад в Турецкую Республику Северного Кипра. Это согласуется с нашим более широким видением Голубой родины», — заявил министр.

Он также обсудил текущие инвестиции, включая проект по улучшению услуг управления судоходным движением, который направлен на укрепление стратегического положения ТРСК в Восточном Средиземноморье.