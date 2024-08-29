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ЦРУ: Операция в Курской области изменила характер войны
Президент РФ Владимир Путин планирует начать контрнаступление в Курской области, чтобы вернуть территории, захваченные ВСУ, заявил заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн
ЦРУ: Операция в Курской области изменила характер войны
Заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн / Фото: Reuters
29 августа 2024 г.

Президент России Владимир Путин готовится к контрнаступлению в Курской области, стремясь вернуть территории, захваченные украинскими войсками. Об этом в среду сообщил заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн на конференции по вопросам национальной безопасности.

Коэн отметил, что украинские войска прорвались в Курскую область 6 августа, захватив около 777 кв. км российской территории. Хотя Киев заявил, что не намерен аннексировать эти районы, украинские войска активно строят оборонительные линии. По словам Коэна, Украина, похоже, планирует удерживать некоторые из этих территорий продолжительное время.

«Можно быть уверенным в том, что Путин начнет контрнаступление, чтобы попытаться вернуть эту территорию. Мы ожидаем, что эта борьба окажется трудной для россиян», — сказал Коэн.

Представитель ЦРУ подчеркнул, что Путин столкнется не только с новой линией фронта на территории России, но и с внутренними последствиями потери части российской территории, что может вызвать недовольство в обществе.

Успех Украины в Курской области может «потенциально изменить динамику» конфликта в будущем, добавил Коэн, не уточняя деталей.

Украина заявляет, что захватила около 100 населенных пунктов в ходе своей операции в Курской области. В то же время российские войска продолжают медленно продвигаться в Донецкой области Украины.

Коэн отметил, что эти успехи России даются «чрезвычайной ценой» в виде больших потерь среди войск и техники, и остается неясным, сможет ли Россия захватить ключевой украинский логистический центр — город Покровск.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война с Россией завершится диалогом, но Киев должен занять сильную позицию перед переговорами. Зеленский также планирует представить соответствующий план президенту США Джо Байдену и его потенциальным преемникам в Белом доме.

Путин в свою очередь заявил, что любое соглашение должно начинаться с признания Украиной «реалий на местах», что оставит России значительные части четырех украинских регионов, а также Крым.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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