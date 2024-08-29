В ночь на 29 августа армия РФ вновь атаковала Украину, применяя беспилотники «Шахед» и ракеты. В Киеве обломки дронов упали на жилые районы в Днепровском, Голосеевском и Деснянском районах. По предварительным данным, пострадавших нет, но есть повреждения домов.

«Продолжается атака вражеских БПЛА на Киев. В столице работает противовоздушная оборона. В Днепровском районе города предварительно зафиксировано падение обломков на территорию жилой застройки. По оперативной информации — без разрушений и пострадавших. Данные уточняются и обновляются», — сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

В Голосеевском районе столицы обломки повредили окна и двери квартиры на шестом этаже многоэтажного дома. В Деснянском районе обломки дронов вызвали пожар в частном домовладении, загорелась беседка.

В общей сложности армия РФ атаковала Киев дронами в течение шести часов. Силы ПВО сбили 15 беспилотников, сообщил Сергей Попко, подчеркнув, что ни один из дронов не достиг своей цели.

Одновременно Минобороны России заявило о сбитии шести дронов: три были уничтожены над аннексированным Крымом, два — над Брянской областью, и один — над Белгородской.

Также назначенный российскими властями глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ночью 29 августа были сбиты четыре беспилотника и уничтожены три безэкипажных катера на «значительном отдалении от берега». Минобороны России позднее подтвердило эту информацию.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.