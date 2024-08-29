Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая перед саммитом европейских лидеров, объявил о начале «новой эры более тесных отношений с Европой, чтобы будущие поколения могли гордиться достижениями континента». Об этом сообщает The Guardian.

Стармер отметил, что Европа сталкивается с серьезным кризисом безопасности и миграционными проблемами. По его словам, Великобритания должна находиться в центре усилий по противодействию этим вызовам.

Перед заседанием Европейского политического сообщества в Бленгеймском дворце Стармер заявил: «Варварская война России продолжает оказывать влияние на весь континент».

Он добавил: «Мы не можем оставаться сторонними наблюдателями в этом периоде истории. Мы должны делать больше и идти дальше не только ради смелых украинцев на передовой или тех, кого перемещают из страны в страну. Но и ради того, чтобы наши будущие поколения с гордостью оглядывались на наши совместные достижения».

Стармер подчеркнул, что изменит подход Великобритании к взаимодействию с европейскими партнерами, начав с заседания Европейского политического сообщества, где он будет продвигать инициативы по решению современных вызовов.

Накануне саммита Стармер заверил, что поддержка Великобританией Украины остается непоколебимой. Он отметил, что использует эту встречу для укрепления международной военной и финансовой помощи Киеву.