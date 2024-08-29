ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Обстрел Шебекино: один погибший и двое раненых
При обстреле Шебекино в Белгородской области РФ погиб один человек, еще двое получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков
Обстрел Шебекино: один погибший и двое раненых
Фото: Reuters / Reuters
29 августа 2024 г.

В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области РФ погиб один человек, еще двое получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавшие мужчина и женщина были госпитализированы с осколочными ранениями.

Также в результате обстрела были повреждены административное здание, социальный объект и автомобиль. Гладков заявил, что удар был нанесен украинскими военными.

Ранее губернатор сообщил об эвакуации жителей четырех сел — Пороз, Дроновка, Старый Хутор и Павловка — из-за напряженной обстановки. Власти также приняли решение закрыть въезд в село Вязовое Краснояружского района, разрешая проезд только по согласованию с местной администрацией.

Кроме того, школы Белгородской области, расположенные в 20-километровой приграничной зоне, будут переведены на дистанционное обучение. Остальные школы региона будут работать в очном и очно-дистанционном форматах.

27 августа Гладков сообщил о попытках украинских военных прорваться через границу.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us