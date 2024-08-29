Призыв Анкары к возобновлению отношений нашел отклик в Европе. Турция была приглашена на неформальную встречу министров иностранных дел Европейского Союза, которая состоится впервые за последние пять лет. В рамках встречи планируется обмен мнениями по актуальным международным вопросам.

По данным дипломатических источников, приглашение свидетельствует о том, что в Европейском Союзе осознали необходимость развития отношений с Турцией.

Турцию в Брюсселе будет представлять министр иностранных дел Хакан Фидан. Он расскажет своим европейским коллегам о важности сотрудничества между Турцией и ЕС в контексте региональных и глобальных угроз.

Глава МИД также передаст ожидания Турции в отношении укрепления двусторонних отношений и необходимости принятия конкретных шагов в этом направлении.

На неформальной встрече будут обсуждаться важные для Турции вопросы. Министр Фидан напомнит о необходимости модернизации Таможенного союза в соответствии с текущими потребностями.

Кроме того, Хакан Фидан подчеркнет важность решения визовых проблем для поддержания торговых, культурных, академических и гуманитарных связей между Турцией и ЕС. Он также вновь заявит о четкой позиции Турции по кипрскому вопросу.

Министр иностранных дел Хакан Фидан проведет ряд двусторонних встреч. Ожидается, что состоится встреча с министром иностранных дел Греции Йоргосом Герапетритисом.