Российские войска контролируют около 40% города Часов Яр в Донецкой области, сообщил представитель пресс-службы 24 отдельной механизированной бригады им. короля Даниила Андрей Полухин. Захват этого стратегического населенного пункта может предоставить оккупантам тактическое преимущество над важными украинскими городами.

«На данный момент враг контролирует ту часть города, которая находится до канала. Это примерно 40% этого города», — заявил Полухин.

По его словам, оккупация Часового Яра позволит российским войскам получить преимущество на высоте над Константиновкой, Дружковкой и Краматорском, а также над логистическим путем между ними.

Полухин добавил, что город сильно пострадал в результате боевых действий: «Это просто руины». По его словам, российские силы «разрушают все», что находится у них на пути.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул сложность ситуации в Донецкой области, особенно выделив положение на Покровском направлении, где сосредоточены основные усилия российских войск.

Одновременно Минобороны РФ заявило о взятии под контроль населенного пункта Камышевка в Донецкой области, что может свидетельствовать о продолжающемся продвижении российских сил в регионе.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее отметил, что Россия усилила давление на востоке Украины, несмотря на наступление ВСУ на Курскую область.