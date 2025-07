Министерство иностранных дел России объявило о запрете на въезд в страну для 92 граждан США, в том числе представителей компаний, прокуроров, чиновников, военных и журналистов из The Wall Street Journal, The New York Times и The Washington Post.

По мнению МИД РФ, сотрудники этих изданий, которые ведомство охарактеризовало как «либерал-глобалистские», причастны к созданию и распространению «фейков о России и ее вооруженных силах», а также к «прикрытию гибридной войны, которую ведет Вашингтон».

В МИД РФ заявили, что расширение санкционного списка продолжится с «решительностью и последовательностью» в ответ на санкции, введенные США.

23 августа Министерство финансов США объявило о введении санкций против примерно 400 физических и юридических лиц в России и других странах в связи с войной России против Украины.

В санкционный список SDN попал «Центр финансовых технологий» (ЦФТ), материнская компания и разработчик платежной системы «Золотая корона». После отключения России от SWIFT и ухода Visa и Mastercard «Золотая корона» стала одним из основных способов перевода денег из России за рубеж.

Помимо «Золотой короны», в группу ЦФТ входят процессинговый центр «КартСтандарт», платформа интернет-банкинга Faktura.ru и система для оплаты ЖКХ «Город».

Санкции также затронули ряд компаний в сфере IT и кибербезопасности, включая MTS Red и «Крибрум» Натальи Касперской. Среди 34 россиян, попавших под ограничения, — сын министра обороны РФ Павел Белоусов и гендиректор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов.

Эти меры являются частью продолжающихся усилий США по оказанию давления на Россию в связи с ее военной кампанией в Украине, начавшейся в феврале 2022 года.