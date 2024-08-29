Правительство Афганистана назначило Абдул Гаффара Тирави послом в Узбекистане. Об этом сообщило издание «Толо ньюс». Стороны достигли соглашения по данному вопросу, и ожидается, что Тирави вскоре приступит к работе в Ташкенте.

Абдул Гаффар Тирави, этнический узбек, ранее занимал должность директора исследовательского отдела в Верховном суде Афганистана. Бывший посол Мугфурулла Шахаб подал в отставку после того, как лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзода запретил назначение на государственные должности родственников чиновников.

В середине августа 2024 года премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов сообщил, что принято положительное решение о начале работы нового афганского дипломата в Ташкенте.

Ранее, в рамках визита премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова в Афганистан, были подписаны 35 документов на сумму $2,5 млрд. Эти соглашения включают 12 инвестиционных проектов на $1,4 млрд и 23 торговых контракта на $1,1 млрд. Соглашения охватывают такие сферы, как энергетика, сельское хозяйство и промышленность.

Также обсуждались вопросы взаимной торговли, с целью увеличить товарооборот между странами до $1 млрд в этом году и до $3 млрд в будущем.

Абдулла Арипов также заверил, что Узбекистан поддержит Афганистан в создании Трансафганского коридора, железной дороги стоимостью $4,8 млрд. В свою очередь заместитель премьер-министра Афганистана Мавлави Абдул Кабир подчеркнул готовность страны участвовать в региональных проектах ТАПИ и CASA-1000, которые важны для стабильности и развития Афганистана.

Кабир также отметил, что Афганистан рассматривает возможность присоединения к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и делает все возможное для обеспечения безопасности региона.