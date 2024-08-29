Момент, как израильская армия бульдозерами разрушает дороги в Тулькарме

Момент, как израильская армия бульдозерами разрушает дороги в ТулькармеИзраильская армия бульдозерами разрушает дорожное полотно и поселения в лагере беженцев Нур-Шамс в городе Тулькарм. Ранее сообщалось, что Израиль начал так называемую «операцию по противодействию терроризму» на Западном берегу реки Иордан. Израильская армия заняла позиции в кварталах Тулькарма и Дженина. Над городами летают разведывательные беспилотники. #тулькарм #израиль #бульдозеры #разрушение #западныйберег #палестина #беженцы #правачеловека #конфликт