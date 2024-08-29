Европейский Союз выразил резкое осуждение недавних действий Израиля на Западном берегу реки Иордан. Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель назвал «абсолютно неприемлемым» призыв министра иностранных дел Израиля к перемещению людей с Западного берега.

«Призыв министра иностранных дел Израиля переместить людей с Западного берега, что фактически означает повторение того, что было сделано с жителями Газы, абсолютно неприемлемо», — заявил Боррель перед неформальной встречей глав МИД стран ЕС. Он также сообщил о начале процедуры по рассмотрению возможных санкций против некоторых израильских министров.

«Я инициировал процедуру, чтобы спросить государства-члены, считают ли они уместным включить в наш санкционный список некоторых израильских министров, которые выступали с неприемлемыми посланиями ненависти в отношении палестинцев и предлагали вещи, явно противоречащие международному праву», — заявил Боррель.

Боррель выразил обеспокоенность ситуацией в регионе, отметив, что ООН находится «под сильным давлением со стороны израильского правительства», которое препятствует работе организаций ООН. Он также выразил сожаление по поводу задержки в переговорах о прекращении огня и увеличения числа жертв среди гражданского населения.

В среду израильская армия начала крупнейшую за два десятилетия военную операцию на севере Западного берега, в результате которой, по данным палестинского агентства Wafa, погибли 17 палестинцев. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал к «временной эвакуации» палестинских мирных жителей.

Продолжающееся наступление Израиля на сектор Газа привело к гибели более 40 500 палестинцев, в основном женщин и детей, и ранению более 93 700 человек. Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН, который потребовал прекратить военные операции в южном городе Рафах.