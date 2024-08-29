ПОЛИТИКА
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ЕС рассматривает санкции против Израиля
Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель раскритиковал Израиль за призывы к перемещению палестинцев и предложил ввести санкции против израильских министров
ЕС рассматривает санкции против Израиля
Жозеп Боррель / Фото: Reuters / Others
29 августа 2024 г.

Европейский Союз выразил резкое осуждение недавних действий Израиля на Западном берегу реки Иордан. Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель назвал «абсолютно неприемлемым» призыв министра иностранных дел Израиля к перемещению людей с Западного берега.

«Призыв министра иностранных дел Израиля переместить людей с Западного берега, что фактически означает повторение того, что было сделано с жителями Газы, абсолютно неприемлемо», — заявил Боррель перед неформальной встречей глав МИД стран ЕС. Он также сообщил о начале процедуры по рассмотрению возможных санкций против некоторых израильских министров.

«Я инициировал процедуру, чтобы спросить государства-члены, считают ли они уместным включить в наш санкционный список некоторых израильских министров, которые выступали с неприемлемыми посланиями ненависти в отношении палестинцев и предлагали вещи, явно противоречащие международному праву», — заявил Боррель.

Боррель выразил обеспокоенность ситуацией в регионе, отметив, что ООН находится «под сильным давлением со стороны израильского правительства», которое препятствует работе организаций ООН. Он также выразил сожаление по поводу задержки в переговорах о прекращении огня и увеличения числа жертв среди гражданского населения.

В среду израильская армия начала крупнейшую за два десятилетия военную операцию на севере Западного берега, в результате которой, по данным палестинского агентства Wafa, погибли 17 палестинцев. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал к «временной эвакуации» палестинских мирных жителей.

Продолжающееся наступление Израиля на сектор Газа привело к гибели более 40 500 палестинцев, в основном женщин и детей, и ранению более 93 700 человек. Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН, который потребовал прекратить военные операции в южном городе Рафах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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