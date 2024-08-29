Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер выразил обеспокоенность растущей угрозой со стороны ультраправых группировок в Соединенном Королевстве и призвал прогрессивные политические партии Европы объединить усилия для решения этой общей проблемы.

Ранее в этом месяце в Великобритании произошли антииммигрантские беспорядки, начавшиеся в Саутпорте. Поводом стало смертельное нападение на детский танцевальный класс в городе, в результате которого погибли три ребенка.

Ультраправые группировки начали активно муссировать в соцсетях ложные заявления о том, что нападавший был мусульманином —просителем убежища. После этого толпы радикально настроенных граждан Саутпорта и других городов Британии начали громить мечети и иммиграционные центры. Полиция арестовала более 1160 человек за беспорядки, связанные с насилием, поджогами и грабежами, а также расистскими нападениями на мусульман и мигрантов.

28 августа, во время визита в Германию Стармер отметил, что правый популизм будет побежден, если люди почувствуют себя лучше, и пообещал, что жизнь в Британии улучшится до конца его первого срока у власти.

«Мы должны осознавать проблему ультраправых, популизма и национализма в Великобритании. Есть несколько причин для моего беспокойства, отчасти из-за того, что происходит в Великобритании, отчасти из-за того, что вы можете увидеть в других европейских странах, в том числе во Франции и Германии», — подчеркнул премьер.

Левоцентристская Лейбористская партия Стармера одержала убедительную победу на выборах в начале июля — это резко контрастировало с недавним успехом ультраправых движений по всей в Европе. Но антииммиграционные беспорядки уже создали первый серьезный кризис для британского премьера.

Стармер пообещал бороться с ультраправыми и «змеиным маслом популизма и национализма», заявив, что будет честен в отношении проблем страны и способов их решения.