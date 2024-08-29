Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), судя по опросам, одержит победу на предстоящих 1 сентября земельных выборах в Саксонии и Тюрингии на востоке Германии.

По данным института Insa, в Саксонии АдГ получит 31% голосов — столько же, сколько у консерваторов из Христианско-демократического союза (ХДС). В Тюрингии партия и вовсе получит большинство — 30% голосов, в то время как ХДС — всего 22%. Это будет первая крупная победа ультраправой партии на выборах в ФРГ за 11 лет ее существования.

Победа правых будет весьма символичной, учитывая, что до парламентских выборов в ФРГ осталось чуть более года. Рейтинги Олафа Шольца и его партии резко упали на востоке Германии после теракта в Золингене.

На этой неделе канцлер провел ряд встреч в Восточной Германии, чтобы поддержать своих социал-демократов перед воскресными выборами в землях. Однако на предвыборных митингах едва было слышно из-за криков толпы, которая скандировала: «лжец», «поджигатель войны» и «отправляйся на фронт».

Шольц столкнулся со стеной неодобрения, насмешек и свиста со стороны местных жителей, разъяренных террористической атакой в Золингене в прошлую пятницу. Как отмечает газета Financial Times (FT), жители востока Германии недовольны неспособностью канцлера справиться с тем, что немцы считают первопричиной терактов: нелегальной иммиграцией.

Высокий рейтинг АдГ отчасти обусловлен недовольством национальным правительством. Альянс Шольца на протяжении всей кампании к выборам в Европейский парламент в июне терял рейтинг. Кроме того, в альянсе усилились внутренние распри из-за разногласий по поводу бюджета на 2025 год.

ХДС возглавляет Саксонию со времен воссоединения Германии в 1990 году и надеется, что губернатор Михаэль Кречмер сможет снова победить и не дать АдГ закрепиться в регионе, как он это сделал пять лет назад. В Тюрингии же шансы у ХДС на победу крайне малы, однако партия может собрать правящую коалицию и добиться большинства таким образом.