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Алиев встретился с Билалом Эрдоганом
Президент Азербайджана обсудил с главой Всемирной конфедерации этноспорта успехи в этноспорте и подчеркнул стратегическое партнерство с Турцией
Алиев встретился с Билалом Эрдоганом
Билал Эрдоган и Ильхам Алиев / Фото: сайт президента Азербайджана / Others
29 августа 2024 г.

29 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с председателем Всемирной конфедерации этноспорта Билалом Эрдоганом. В ходе встречи Билал Эрдоган передал приветствия от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на что Ильхам Алиев ответил взаимностью, попросив передать свои приветствия турецкому лидеру.

Как сообщает пресс-служба азербайджанского лидера, Алиев высоко оценил деятельность Всемирной конфедерации этноспорта и поздравил организацию с достигнутыми успехами. Алиев отметил активное участие Азербайджана в работе конфедерации, подчеркнув успешные выступления азербайджанских спортсменов на соревнованиях, проводимых этой организацией.

Особое внимание на встрече было уделено двусторонним отношениям между Азербайджаном и Турцией. Стороны подтвердили существование прочных связей между странами, характеризуемых как братские, дружественные и стратегически союзнические. Было подчеркнуто, что Азербайджан и Турция неизменно поддерживают друг друга на международной арене.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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