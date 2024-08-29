29 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с председателем Всемирной конфедерации этноспорта Билалом Эрдоганом. В ходе встречи Билал Эрдоган передал приветствия от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на что Ильхам Алиев ответил взаимностью, попросив передать свои приветствия турецкому лидеру.

Как сообщает пресс-служба азербайджанского лидера, Алиев высоко оценил деятельность Всемирной конфедерации этноспорта и поздравил организацию с достигнутыми успехами. Алиев отметил активное участие Азербайджана в работе конфедерации, подчеркнув успешные выступления азербайджанских спортсменов на соревнованиях, проводимых этой организацией.

Особое внимание на встрече было уделено двусторонним отношениям между Азербайджаном и Турцией. Стороны подтвердили существование прочных связей между странами, характеризуемых как братские, дружественные и стратегически союзнические. Было подчеркнуто, что Азербайджан и Турция неизменно поддерживают друг друга на международной арене.