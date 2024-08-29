Российские поставки сырой нефти в Венгрию и Словакию в июле остались на прежнем уровне, несмотря на решение Киева ввести санкции против основного поставщика нефти в эти страны — «Лукойла». Будапешт и Братислава опасались, что из-за украинских санкций и запрета на транзит нефти они останутся без поставок из России. Однако выпавшие экспортные мощности «Лукойла» заменила другая российская компания — «Татнефть», сообщает агентство Bloomberg.

Украинские меры в начале июля фактически остановили поставки «Лукойла» в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба». Это привело к дипломатическому спору. Действия Киева вызвали обеспокоенность у Братиславы и Будапешта, которые заявили, что этот шаг ставит под угрозу их энергетическую безопасность и может иметь потенциальные последствия. Страны обратились в Еврокомиссию, однако Брюссель отказался вмешиваться, посоветовав восточноевропейским странам снижать зависимость от российской нефти.

Несмотря на эти опасения, поставки российской нефти в июле составили 436 тыс. метрических тонн в Венгрию и 356 тыс. метрических тонн в Словакию, согласно отраслевому источнику Bloomberg. Это даже больше, чем было в июле, несмотря на санкции Украины. «Татнефть» увеличила свой экспорт, компенсируя недостающие объемы, уточняет издание.

Алексей Чернышов, гендиректор украинской энергетической компании «Нафтогаз», в июле отметил, что объем нефти, проходящей через Украину, не изменился, несмотря на санкции против «Лукойла».

«Если нынешние поставщики нефти не подпадут под санкции, Украина может продолжить транзит», — отметил Чернышов, имея в виду «‎Татнефть»‎.

Ведущий нефтепереработчик Венгрии Mol также сообщил, что в стране не будет дефицита сырья из-за санкций Украины. Еврокомиссия также посоветовала Венгрии и Словакии нарастить закупки нефти у других стран через Трансадриатический трубопровод.