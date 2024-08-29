Израильские силы 28 августа вновь ввели танки вглубь Хан-Юнуса в южной части сектора Газа и нанесли удары по всему эксклаву. Минздрав Газы уточнил, что за 28 августа израильские военные убили не менее 34 палестинцев. Из них 11 были убиты в Хан-Юнусе.

Жители города сообщили, что израильские танки неожиданно продвинулись в центр города. Военные вновь объявили насильственную эвакуацию на востоке города, вынудив многие семьи бежать в поисках безопасности, в то время как другие оказались в ловушке у себя дома.

В центральном городе Дейр-эль-Балах, где укрывается не менее 1 млн человек, в результате израильского авиаудара погибли восемь палестинцев возле школы, в которой размещались перемещенные семьи, сообщили медики Газы.

В Нусейрате, в центральной части сектора Газа, был убит журналист Мохаммед Абед-Раббо. Управление СМИ правительства Газы заявило, что с октября израильские военные убили как минимум 172 работников прессы.

В последние дни Израиль издал несколько приказов об эвакуации по всему сектору Газа — больше, чем когда-либо с начала войны. Это вызвало возмущение как палестинцев, так и ООН. Во Всемирной организации заявили, что вынужденные эвакуации не помогают спасти жизни палестинцев, а напротив, подвергают их еще большей опасности, поскольку тысячи жителей вынуждены бежать под перекрестным огнем. Кроме того, зоны безопасности, обозначенные израильскими военными, также подвергаются нападениям.

По данным Министерства здравоохранения Газы, в ходе войны Израиль убил более 40500 палестинцев. Переполненный эксклав был практически целиком разрушен. Большинство из его 2,3 млн жителей были вынуждены неоднократно перемещаться и столкнулись с острой нехваткой продовольствия и медикаментов, сообщают гуманитарные агентства.