Премьер-министр Биньямин Нетаньяху опроверг информацию СМИ о том, что Израиль согласился на прекращение огня в секторе Газа на время вакцинации от полиомиелита.

В канцелярии Нетаньяху уточнили, что военные выделят определенные места в Газе, где будут проводить вакцинацию. Это не означает, что израильская армия приостановит удары по сектору на время медицинских процедур.

При этом в Госдепе США сообщили обратное, отметив, что Израиль все же согласился на короткую паузу в военных действиях в секторе Газа на время, пока ООН проводит вакцинацию.

Как пишет Washington Post (WP), вполне вероятно, что Нетаньяху намеренно использовал такую формулировку о предоставлении мест, чтобы не указывать на то, что Тель-Авив одобрил гуманитарную паузу в боевых действиях. Против прекращения боевых действий в Газе выступают ультраправые члены коалиции Нетаньяху.

Представитель Госдепартамента отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с Нетаньяху в Израиле на прошлой неделе предпринял «серьезные усилия», чтобы организовать безопасное проведение кампании по вакцинации. Международные чиновники здравоохранения подтвердили случай вируса полиомиелита в Газе и предупредили о возможной эпидемии в секторе.

28 августа Всемирная продовольственная программа (ФАО) заявила, что она временно приостановила передвижение своего персонала в Газе «до дальнейшего уведомления» после того, как днем ранее Израиль обстрелял автомобиль ООН с четкой маркировкой.

Стрельба произошла «в нескольких метрах» от контрольно-пропускного пункта Сил обороны Израиля у моста Вади-Газа в центральной части эксклава.

«Несмотря на то что автомобиль был четко обозначен и получил несколько разрешений от израильских властей на проезд, по нему выстрелили, когда он двигался к израильскому контрольно-пропускному пункту», — говорится в заявлении ФАО. — «В машину попало не менее десяти пуль: пять в сторону водителя, две в сторону пассажира и три в другие части автомобиля. К счастью, никто из сотрудников, находившихся в машине, физически не пострадал».