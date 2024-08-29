США объявили о новых санкциях против экстремистски настроенных поселенцев на оккупированном Западном берегу. Таким образом Вашингтон пытается хоть как-то обуздать рост насилия со стороны поселенцев против палестинцев.

Санкции направлены против одной организации и одного физического лица, которые долгое время участвовали в запугивании палестинцев с целью захвата их земель. Министерство финансов США внесло их в список «особо обозначенных граждан», что означает блокировку их активов и запрет американским гражданам и компаниям вести с ними дела.

Целевой группой санкций стала организация «Ха-Шомер ха-Цаир» — по сути, это охранное предприятие незаконных аванпостов поселенцев. Фирма особенно активно действовала на холмах Южного Хеврона, в южной части Западного берега. Этот район стал эпицентром насилия со стороны поселенцев против местных бедуинских жителей.

«После того как в конце января все 250 палестинских жителей Хирбет-Зануты (деревни, находящейся в центре борьбы за землю) были вынуждены уехать, добровольцы Ха-Шомер ха-Цаир обнесли деревню забором, чтобы помешать жителям вернуться», — заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

«Ха-Шомер ха-Цаир» официально считается неправительственной организацией, но в последние годы она финансировалась и поддерживалась правой коалицией Биньямина Нетаньяху.

Новые санкции США вызвали резкую реакцию премьер-министра Нетаньяху. Он заявил, что рассматривает меры «с особой серьезностью» и что этот вопрос находится в стадии «острого обсуждения» с Вашингтоном.

Под санкции США также попал Ицхак Леви Филант, координатор по безопасности в поселении Ицхар, к югу от Наблуса. Он, как и другие координаторы по безопасности поселенцев, получает зарплату непосредственно от Министерства обороны Израиля.

«В феврале 2024 года он возглавил группу вооруженных поселенцев, чтобы установить блокпосты и провести патрулирование. Он преследовал и нападал на палестинцев на их землях и насильственно изгонял их оттуда», — отметил представитель Госдепа.

Санкции затруднят для израильского правительства продолжение выплаты Филанту или финансирования «Ха-Шомер ха-Цаир» без нарушения санкций США и перекроют прямое финансирование со стороны правых сторонников в Штатах.