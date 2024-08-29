Брюссель расследует возможное нарушение Telegram новых правил ЕС, которые касаются предоставления точных данных о количестве пользователей.

Эксперты по правовым вопросам подозревают, что мессенджер занижал масштабы своего присутствия в ЕС, чтобы оставаться ниже порога в 45 млн пользователей. Компании выше этого порога считаются стратегическими онлайн-платформами и подпадают под строгие правила Евросоюза.

В феврале Telegram сообщил, что у него 41 млн пользователей в ЕС. Согласно Закону Евросоюза о цифровых услугах (DSA), Telegram должен был предоставить обновленное число в этом месяце, но не сделал этого без точных цифр, заявив лишь, что у него «значительно меньше 45 млн среднемесячных активных пользователей в ЕС».

Два чиновника ЕС заявили, что непредоставление новых данных считается нарушением DSA, и добавили, что, вероятно, расследование ЕС покажет, что истинное число пользователей превышает порог для «очень крупных онлайн-платформ». Такое обозначение влечет за собой большие обязательства по соблюдению правил и модерации контента, стороннему аудиту и обязательному обмену данными с Еврокомиссией, пишет Financial Times (FT).

Расследование Евросоюза проводится параллельно с широкомасштабным расследованием во Франции. Следователи Парижа обвиняют основателя мессенджера Павла Дурова в соучастии в преступной деятельности из-за отказа компании передать спецслужбам ключи шифрования. 28 августа судья отпустил Дурова под залог.

Пресс-служба Telegram заявила, что Дурову, у которого есть гражданство Франции и ОАЭ, «нечего скрывать».

В последние годы Telegram стал популярным каналом связи, предлагая услуги зашифрованного обмена сообщениями, а также группы и каналы вещания, используемые мировыми лидерами. Дуров ранее в этом году заявил, что база пользователей Telegram «примерно пропорциональна населению каждого рынка [или] континента», за исключением Китая.

Правила DSA для очень крупных платформ вступили в силу год назад, вынудив крупнейших мировых онлайн-игроков, включая Instagram, Google и TikTok, нанять тысячи людей для работы над соблюдением строгих правил ЕС.