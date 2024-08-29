ПОЛИТИКА
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Израильские военные обстреляли гуманитарный автомобиль ООН
Всемирная продовольственная программа ООН приостановила передвижение своих сотрудников в секторе Газа после инцидента с обстрелом израильскими военными автомобиля организации 27 августа. Сообщается, что команда ВПП возвращалась с задания по сопровождению гумконвоя, когда попала под обстрел. Всего в автомобиль организации попали 10 пуль. Никто из гуманитарных работников не пострадал. #израиль #газа #ООН #гуманитарнаяпомощь #конвой #военные #палестина
ьититить / Others
29 августа 2024 г.
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