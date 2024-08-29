ПОЛИТИКА
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Арест участников протеста за Палестину
В Мичиганском университете арестовали четырех участников пропалестинского протеста, который нарушил университетские правила и блокировал движение на территории кампуса
Арест участников протеста за Палестину
Фото: Reuters / Reuters
29 августа 2024 г.

В среду полиция арестовала как минимум четырех участников пропалестинского протеста в Мичиганском университете, сообщает местная пресса. Инцидент произошел во время студенческого мероприятия, проводимого на территории университета.

Группа из примерно 50 протестующих выступала с антиизраильскими лозунгами и проводила демонстрацию. В течение более чем часа им неоднократно делали предупреждения о том, что они нарушают правила университета и блокируют движение пешеходов, заявила Коллин Мастони, помощник вице-президента по общественным связям университета.

«Большинство протестующих в итоге разошлись, но некоторые отказались покидать территорию, в результате чего были арестованы четверо человек», — сообщила Мастони. Она уточнила, что никто из арестованных не был студентом университета: трое из них не имели отношения к учебному заведению, а четвертый был временным сотрудником.

«Протесты приветствуются в Мичиганском университете, если они не нарушают права других, не препятствуют работе университета и не угрожают безопасности сообщества», — добавила Мастони. Она подчеркнула, что университет будет строго следить за соблюдением правил, связанных с протестной и иной деятельностью. А также привлекать нарушителей к ответственности для обеспечения безопасной и «инклюзивной среды для всех».

Ранее, в апреле, протестующие разбили палаточный лагерь на территории университета с требованием прекратить инвестиции в Израиль. Однако в мае полиция демонтировала лагерь, убрала палатки и арестовала нескольких участников.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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