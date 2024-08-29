ПОЛИТИКА
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Контроль над мигрантами будет ужесточен
С 2025 года в России планируется запустить реестр контролируемых лиц для трудовых мигрантов, включающий данные о мигрантах с истекшими документами и правонарушителях
Контроль над мигрантами будет ужесточен
Фото: AP / AP
29 августа 2024 г.

Правительство России планирует с 2025 года ввести реестр контролируемых лиц, который будет включать информацию о трудовых мигрантах с истекшими или аннулированными миграционными документами, а также о тех, кто совершил административные правонарушения и подлежит депортации. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как отмечает издание, нормативных документов, описывающих работу реестра, пока не существует. В то же время правительство обсуждает возможность амнистии для части мигрантов, совершивших правонарушения, чтобы уменьшить объем данных, которые предстоит внести в реестр.

По данным правительственной комиссии по миграционной политике, на данный момент в России находится около 630 тыс. мигрантов с истекшими документами или совершивших правонарушения.

Согласно исследованию РАНХиГС, приток трудовых мигрантов в Россию до сих пор не восстановился на уровне, предшествующем пандемии коронавируса. В прошлом году число трудовых мигрантов, не имеющих проблем с законом, составило около 3,5 млн человек, что почти на 1 млн ниже показателя 2019 года.

С начала 2024 года МВД выслало из России более 65 тыс. иностранных граждан и закрыло въезд для 120 тыс. мигрантов.

В июне Госдума одобрила введение режима высылки для нелегальных мигрантов, которые будут внесены в специальный реестр. Эти граждане будут ограничены в праве менять место жительства, управлять транспортом, заключать брак и открывать счета в банках.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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