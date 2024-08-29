В начале августа в Вене удалось предотвратить теракт на концерте Тейлор Свифт благодаря переданным австрийским властям разведывательным данным. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заместителя директора ЦРУ Дэвида Коэна.

Согласно информации, полученной от американской разведки, в Австрии были задержаны четверо подозреваемых, связанных с ДАЕШ, которые планировали атаку на концертную площадку. У задержанных обнаружили материалы для изготовления бомб и доказательства их доступа к месту проведения концертов.

Австрийские власти сообщили, что один из арестованных, 19-летний гражданин Австрии, поклялся в верности ДАЕШ.

Тейлор Свифт должна была выступить в Вене трижды, начиная с 8 августа. На концерты было продано около 200 тыс. билетов, еще около 100 тыс. зрителей планировали смотреть трансляции за пределами стадиона. Один из подозреваемых признался в намерении «убить как можно больше людей».

В социальных сетях певица поблагодарила власти за предотвращение трагедии: «Благодаря вам мы оплакиваем отмену концертов, а не жизни».

Концерты Тейлор Свифт привлекают сотни тысяч зрителей, а ее «Eras Tour» является не только важным событием для поклонников, но и значимым экономическим мероприятием для городов, где проходят выступления. Президент Чили Габриэль Борич и премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже обратились к певице с просьбой организовать концерты в их странах.