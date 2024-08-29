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Нарышкин: США не удастся запугать Россию «ядерной дубиной»
Директор СВР РФ Сергей Нарышкин заявил, что попытки США демонстрировать ядерную мощь не смогут запугать Россию
Нарышкин: США не удастся запугать Россию «ядерной дубиной»
Фото: Reuters / Reuters
29 августа 2024 г.

Власти США готовы продемонстрировать свою ядерную мощь, но их попытки запугать Россию обречены на провал, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Тревожным обстоятельством является проведенный в США 14 мая этого года докритический эксперимент в подземной лаборатории для ядерных испытаний на полигоне в штате Невада. Эксперимент не был полноформатным ядерным испытанием и формально не представляет собой нарушение договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний и моратория США на ядерные испытания. Вместе с тем он ясно говорит о готовности США демонстрировать ту самую «ядерную дубину», которой в 1945 году президент США Гарри Труман хотел запугать руководство Советского Союза», — сказал Нарышкин на конференции по случаю 75-летия со дня испытания ядерного заряда РДС-1.

«Не вышло тогда, не выйдет и сейчас», — заявил глава СВР РФ. Нарышкин с сожалением отметил, что уроки Второй мировой войны и холодной войны «быстро забываются теми, кому это выгодно».

В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия возобновит производство ракет наземного базирования малой и средней дальности, способных переносить ядерный заряд. Он увязал это с тем, что, по его мнению, США намерены развернуть в Европе и Азии такое же оружие.

Соединенные Штаты официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (договор РСМД) 1987 года с Россией в 2019 году, заявив, что Москва нарушает соглашение. Кремль тогда отверг это обвинение.

После этого Россия ввела мораторий на разработку ракет, ранее запрещенных договором РСМД.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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