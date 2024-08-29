Власти США готовы продемонстрировать свою ядерную мощь, но их попытки запугать Россию обречены на провал, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Тревожным обстоятельством является проведенный в США 14 мая этого года докритический эксперимент в подземной лаборатории для ядерных испытаний на полигоне в штате Невада. Эксперимент не был полноформатным ядерным испытанием и формально не представляет собой нарушение договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний и моратория США на ядерные испытания. Вместе с тем он ясно говорит о готовности США демонстрировать ту самую «ядерную дубину», которой в 1945 году президент США Гарри Труман хотел запугать руководство Советского Союза», — сказал Нарышкин на конференции по случаю 75-летия со дня испытания ядерного заряда РДС-1.

«Не вышло тогда, не выйдет и сейчас», — заявил глава СВР РФ. Нарышкин с сожалением отметил, что уроки Второй мировой войны и холодной войны «быстро забываются теми, кому это выгодно».

В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия возобновит производство ракет наземного базирования малой и средней дальности, способных переносить ядерный заряд. Он увязал это с тем, что, по его мнению, США намерены развернуть в Европе и Азии такое же оружие.

Соединенные Штаты официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (договор РСМД) 1987 года с Россией в 2019 году, заявив, что Москва нарушает соглашение. Кремль тогда отверг это обвинение.

После этого Россия ввела мораторий на разработку ракет, ранее запрещенных договором РСМД.