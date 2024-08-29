Украина начала использовать роботов-собак на фронте

Украина начала использовать в зоне боевых действий британских роботов-собак второго поколения, которые по факту являются аналогом наземных современных БПЛА. Они могут развивать скорость до 15 км/ч и доставлять военные грузы. А также выполнять разведывательные задачи. По разным данным, Лондон передал Киеву около 30 роботов-собак. #роботысобаки #технологии #война #Украина #британскиероботы #разведка #военныетехнологии #инновации #техника #Россия #робот #бпла #дрон