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Интенсивная дипломатия министра Фидана в Брюсселе
В рамках своего визита в Брюссель Хакан Фидан встретился с министром иностранных дел Греции Йоргосом Герапетритисом, а также провел переговоры с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом
Интенсивная дипломатия министра Фидана в Брюсселе
В рамках своего визита в Брюссель Хакан Фидан встретился с министром иностранных дел Греции Йоргосом Герапетритисом / Others
29 августа 2024 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отправился в Брюссель, столицу Бельгии, для участия в неформальной встрече министров иностранных дел Европейского Союза.

На этой встрече Фидан планирует донести до своих коллег ожидания Турции о том, что Европейский Союз должен предпринять конкретные шаги для укрепления двусторонних отношений.

В ходе встречи будет обсуждаться процесс вступления Турции в ЕС. Также на повестке дня стоят вопросы обновления Таможенного союза и визового режима.

Фидан также намерен вновь заявить о четкой позиции Турции по кипрскому вопросу и донести это до представителей ЕС.

В рамках своего визита в Брюссель Хакан Фидан встретился с министром иностранных дел Греции Йоргосом Герапетритисом, а также провел переговоры с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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