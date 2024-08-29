Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отправился в Брюссель, столицу Бельгии, для участия в неформальной встрече министров иностранных дел Европейского Союза.

На этой встрече Фидан планирует донести до своих коллег ожидания Турции о том, что Европейский Союз должен предпринять конкретные шаги для укрепления двусторонних отношений.

В ходе встречи будет обсуждаться процесс вступления Турции в ЕС. Также на повестке дня стоят вопросы обновления Таможенного союза и визового режима.

Фидан также намерен вновь заявить о четкой позиции Турции по кипрскому вопросу и донести это до представителей ЕС.

В рамках своего визита в Брюссель Хакан Фидан встретился с министром иностранных дел Греции Йоргосом Герапетритисом, а также провел переговоры с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом.