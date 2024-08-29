Российские военные продвигаются в Донецкой области и практически захватили Новогродовку, пишет американский Институт изучения войны. Линия фронта сегодня проходит буквально в 10 километрах от одного из ключевых опорных пунктов ВСУ в регионе — города Покровск. Через него проходит линия снабжения украинских войск, падение населенного пункта способно серьезно усложнить логистику ВСУ в Донецкой области.

Ранее эксперты прогнозировали, что Новогродовка может быть захвачена российскими силами, но рассчитывали, что это займет больше времени. В Институте изучения войны прогнозируют, что теперь ВСУ сконцентрирует свои силы на обороне Покровска. Военные аналитики сомневаются, что темпы наступления РФ сохранятся.

«Покровск больше, более укреплен. В конечном счете он более значим, чем Новогродовка, из-за своего центрального положения как ключевого логистического узла на западе Донецкой области. Украинские силы вряд ли отступят из Покровска, не защитив город», — говорится в докладе.

В городе уже началась массовая эвакуация жителей. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что ситуация в этом направлении «чрезвычайно тяжелая».

О стратегической значимости населенного пункта TRT на русском рассказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев:

— Многие мониторинговые ресурсы говорят о том, что ситуация на востоке Украины кризисная. Но вопрос заключается в следующем: хватит ли россиянам ресурсов довести начатое до логического завершения. Еще три недели назад генерал Кирилл Буданов говорил, что у противника осталось ресурсов максимум на полтора месяца боевых действий.

Если в течение этого срока они смогут достичь каких-либо территориальных приобретений, то это максимум, на который они способны. Затем они будут вынуждены брать оперативную паузу для пополнения своих штурмовых подразделений.

Судя по сводкам Генштаба, противник также активизировался на Купянском направлении. И я думаю, что россияне буквально из последних сил бросают в бой все что у них есть, чтобы достичь определенных успехов. Насколько это будет эффективно, увидим в ближайшее время.

— В чем заключается стратегическая важность Покровска?

— Покровск — это самый западный город Донецкой области. Буквально несколько километров, и за ним начинается административная граница с Днепропетровской областью. Представьте, какой карт-бланш получит российская пропаганда, получив контроль над Покровском? А что будет, если будут оккупированы пара квадратных километров в Днепропетровской области?

Но ключевой фактор в следующем: хватит ли у них военно-технического преимущества для территориального приобретения. И второй момент — смогут ли они сохранить занятые территории. Поскольку одна история захватить и совсем другая — удержать.

Тут возникает и вопрос эффективности логистических маршрутов, которыми противник будет вынужден пользоваться, чтобы обеспечить свои штурмовые подразделения. И здесь есть ряд моментов, на которые бы я обратил внимание.

Начнем с того, что под Покровском проходит река Волчья — достаточно серьезная водная преграда. Украинские силы обороны точно будут использовать реку для блокирования продвижения российских войск.

Ну и ключевой момент — противник действует на пределе своих возможностей. Я не думаю, что у генерала Кирилла Буданова какая-то неполноценная информация. До окончания первой декады сентября мы увидим истощение вражеских сил и средств.

Вероятнее всего, они будут пытаться зарываться в землю, чтобы зафиксировать территориальные приобретения путем создания инженерных фортификаций.

— Решит ли захват Покровска проблемы российской армии?

— Нет, не решит. По-прежнему украинские силы обороны контролируют юго-западную часть Донецкой области. Поэтому я думаю, что у противника есть определенные сложности в плане продвижения.

Решит ли проблему продвижение российской армии на Славянско-Краматорскую агломерацию — опять же нет. Часть логистических маршрутов украинская армия потеряет, но будут использоваться иные маршруты.

С учетом того, что россияне активно разменивают свои силы и средства, в первую очередь людские, то в конце концов у них эти ресурсы должны будут закончиться.