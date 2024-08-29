Украине разрешено использовать голландские истребители F-16 на территории РФ. Об этом заявил командующий Вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхайм в интервью изданию NOS.

«Мы не вводили никаких ограничений на использование и дальность полета F-16 при условии соблюдения законов войны», — сказал высший военный офицер Нидерландов.

Нидерланды предоставили Украине 24 истребителя F-16. Эйхельсхайм не стал уточнять, сколько из них уже задействовано.

«Украина может использовать поставляемые нами средства по своему усмотрению, при условии, что она будет придерживаться гуманитарного права войны», — повторил он.

Главком ВСУ Александр Сырский в конце июля говорил в интервью The Guardian, что F-16 будут размещены по меньшей мере в 40 км от линии фронта.

По словам Эйхельсхайма, сейчас ключевой вопрос заключается в том, как Украина будет использовать свои достижения в Курской области.

«Вы можете использовать ее как козырь, тогда у вас будет что-то на переговорах, — сказал он. — Или же вы используете ее для того, чтобы Россия ушла из Донбасса? Мы не видим, чтобы произошло последнее, поэтому время покажет, насколько это будет иметь стратегическое значение».

1 августа сообщалось, что нидерландские F-16 уже совершили первые вылеты, выполняя задачи как средства противовоздушной обороны. Применение же их в Курской области — как и на территории РФ — пока не было засвидетельствовано.

Подразделения ВСУ совершили прорыв российской границы и начали свое наступление на территории Курской области 6 августа. С тех пор, согласно докладам Сырского, украинские войска взяли под контроль порядка 100 населенных пунктов.