Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия Украины в Курской области сделали неактуальными возможные мирные переговоры.

«Наша готовность к переговорам не должна была ни у кого вызывать каких-либо сомнений, хотя, конечно же, после авантюры в Курской области какие-то разговоры на этот счет становятся неактуальными», — отметил он на пресс-конференции.

Вооруженные силы Украины начали наступление в Курской области 6 августа. По данным украинской стороны, ВСУ установили контроль над 100 населенными пунктами общей площадью 1294 кв. км на территории Курской области и взяли в плен 594 российских военнослужащих на этом направлении. Президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из целей этой операции создание «буферной зоны».

Согласно газетам The Washington Post и Wall Street Journal, Россия и Украина планировали провести секретные мирные переговоры в Дохе (Катар) в августе. Однако эти планы были нарушены из-за военной операции ВСУ в Курской области. Офис президента Украины сообщил, что саммит перенесен «из-за ситуации на Ближнем Востоке».

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщал, что мирные предложения России не аннулированы, но с учетом боев в Курской области сейчас о них речи не идет. По его словам, «было бы некстати вступать в переговорный процесс», а будущее диалога зависит от ситуации на поле боя.

Киев настаивает на реализации «формулы мира», которая включает вывод российских войск на границы 1991 года. Москва отвергает такой сценарий и призывает учитывать «реалии на земле».