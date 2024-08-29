Новая украинская баллистическая ракета может поражать цели на расстоянии 600-700 км. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью украинскому телевидению.

«В войнах высокой интенсивности и масштаба роль играет именно количество. То есть одна, две, три ракеты — мы сможем сказать: «Вау», но это не будет решением фундаментальных задач, которые стоят перед ракетами такого типа», — сказал Подоляк.

Украина, по его словам, планирует масштабировать производство этих ракет.

Говоря о поставках энергоресурсов, Подоляк заявил, что Украина готова транспортировать в Европу азербайджанский, казахстанский и любой другой газ, за исключением российского, после истечения контракта с «Газпромом».

«Если какая-то страна Европы считает нужным получить казахстанский, азербайджанский или другой газ, мы готовы его транспортировать», — сказал Подоляк.

Он добавил, что для этого должны быть соответствующие логистические условия, юридические соглашения и контракты, в которых будет прописана транзитная роль Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен продлевать соглашение с «Газпромом» на транзит российского газа, которое истекает в конце года.