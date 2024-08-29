Высокопоставленный лидер ХАМАС Халед Машаль призвал студентов университетов по всему миру возобновить протесты с требованием прекратить поддержку Израиля со стороны США и международного сообщества на фоне продолжающихся атак на Газу и новой военной операции на Западном берегу. «С началом нового учебного года и приближением первой годовщины операции «Потоп Аль-Аксы» (7 октября) необходима подготовка на всех фронтах... чтобы отправить сообщение Вашингтону и миру о прекращении агрессии против Газы», — заявил Машаль на конференции в Стамбуле, посвященной годовщине поджога мечети Аль-Акса в 1969 году.

«Не оставляйте Газу в одиночестве», — обратился он к людям со всего миру и призвал инициировать акции в поддержку палестинского эксклава.

Машаль прокомментировал ситуацию на севере оккупированного Западного берега и крупную военную операцию Израиля. «Эта ситуация требует открытой борьбы, они [Израиль] открыто сражаются с нами, и мы будем открыто противостоять им», — заявил Машаль. Он добавил, что это требует усиления вооруженных атак против Израиля.

По данным палестинской стороны, с 7 октября прошлого года в результате израильского наступления в секторе Газа погибло более 40 500 палестинцев, в основном женщин и детей. На оккупированном Западном берегу за этот период было убито более 660 палестинцев и ранено около 5 400 человек.

19 июля Международный суд ООН в знаковом решении признал многолетнюю оккупацию Израилем палестинских территорий незаконной и потребовал эвакуации всех поселений на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.