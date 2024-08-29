Береговая охрана Китая в четверг призвала Филиппины прекратить отправку вертолетных миссий для пополнения запасов на судне, находящемся вблизи спорных вод в Южно-Китайском море. В ведомстве предупредили, что эти «авантюрные действия» могут спровоцировать «непредвиденные инциденты», а также призвали «немедленно убрать» это судно из спорных вод.

Заявление последовало за серией стычек вблизи кораллового архипелага в Южно-Китайском море, который стал очагом противостояния и территориальных претензий в море, где торговые пути ежегодно пропускают товаров на 3 трлн долларов.

Китайские власти заявили, что филиппинское судно прибыло в среду, и что его действия его экипажа «с большой вероятностью могут привести к непредвиденным инцидентам на море и в воздухе».

«[Филиппинское судно] может самостоятельно маневрировать и эвакуироваться, и соответствующая проблема может быть легко решена, но филиппинская сторона рискует здоровьем и жизнью офицеров и персонала», - сказал представитель китайской береговой охраны Гань Юй.

Береговая охрана Филиппин и Совет национальной безопасности пока не комментировали эти сообщения.

Филиппины уже заявляли, что проводят миссии по доставке провизии для рыбаков.

Берег Сабина - это атолл (коралловый архипелаг) в 150 км от западного филиппинского острова Палаван.

Филиппинская береговая охрана ранее обвинила Китай в строительстве там искусственного острова, но Китай это обвинение отверг.

В воскресенье Филиппины обвинили Китай в использовании «агрессивных и опасных маневров», чтобы заблокировать морскую миссию для пополнения запасов корабля.

Китайская береговая охрана заявила тогда, что приняла «меры контроля» против судна, которое «незаконно» вошло в воды и неоднократно приближалось к китайским кораблям.

На прошлой неделе обе страны обвинили друг друга в таране судов и опасных маневрах в районе того же атолла во время миссии Филиппин по пополнению запасов для персонала, размещенного на острове Флэт.

Ранее в этом месяце военные Филиппин заявили, что два китайских самолета совершили опасный маневр и сбросили сигнальные ракеты на пути филиппинского патрульного самолета над отмелью Скарборо. Китай оспаривает это утверждение, заявляя, что действовал законно.