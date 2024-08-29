Главы внешнеполитических ведомств сразу нескольких европейских стран выразили нежелание вводить предложенные ранее главой европейской дипломатической службы Жозепом Боррелем санкции против незаконных поселенцев и двух ультраправых министров Израиля.

Министр иностранных дел Венгрии, главного израильского союзника в ЕС, Петер Сийярто заявил журналистам, что Будапешт считает предложение Борреля «опасным».

Его итальянский коллега Антонио Таяни считает санкции «неправильным способом» удержать Израиль за столом переговоров.

Глава МИД Германии Анналена Бербок также не поддержала предложение Борреля, напомнив, что в отношении поселенцев-экстремистов санкции ЕС уже вводились.

Ирландия и Бельгия заявили о полной поддержке санкций в отношении Бен-Гвира и Смотрича. Глава МИД Ирландии Майкл Мартин сослался на заключение Международного суда ООН, который призвал такие организации, как ЕС, пересмотреть свои отношения с Израилем в свете оккупации палестинского Западного берега.

Накануне глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель выразил резкое осуждение недавних действий Израиля на оккупированном Западном берегу реки Иордан и сообщил о начале процедуры по рассмотрению возможных санкций против некоторых израильских министров.