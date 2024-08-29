Глава Гагаузской автономии Молдовы Евгения Гуцул заявила, что Турция поддерживает народ Гагаузии, а президент Реджеп Тайип Эрдоган считает гагаузов «младшими братьями».

«Турция постоянно проводит регулярные встречи и поддерживает диалог с тюркоязычными народами других стран, - отметила Гуцул в интервью интернет-изданию NEWS.ru. - Мы каждые три месяца приезжаем в Стамбул на съезд муниципалитетов тюркоязычных народов».

Президент Турции считает гагаузов младшими братьями, заявила Гуцул, подчеркнув, что Анкара с самого основания всегда была рядом с Гагаузской автономией.