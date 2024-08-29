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Гуцул: «Турция поддерживает Гагаузию»
Евгения Гуцул заявила о поддержке гагаузов в Турции с самого начала основания автономии
Гуцул: «Турция поддерживает Гагаузию»
Фото: Reuters / Others
29 августа 2024 г.

Глава Гагаузской автономии Молдовы Евгения Гуцул заявила, что Турция поддерживает народ Гагаузии, а президент Реджеп Тайип Эрдоган считает гагаузов «младшими братьями».

«Турция постоянно проводит регулярные встречи и поддерживает диалог с тюркоязычными народами других стран, - отметила Гуцул в интервью интернет-изданию NEWS.ru. - Мы каждые три месяца приезжаем в Стамбул на съезд муниципалитетов тюркоязычных народов».

Президент Турции считает гагаузов младшими братьями, заявила Гуцул, подчеркнув, что Анкара с самого основания всегда была рядом с Гагаузской автономией.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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