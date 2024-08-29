Потерпел крушение один из истребителей F-16, поставленных Украине в начале этого месяца. Об этом сообщила 29 августа газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Украина получила свои первые F-16 в начале августа, через год после того, как ее союзники сформировали «коалицию истребителей» на саммите НАТО в Вильнюсе, чтобы поддержать Киев самолетами и обучением пилотов.

По сообщениям СМИ, на данный момент поставлено всего 10 истребителей. Киеву обещано не менее 79 F-16 из Нидерландов, Дании, Норвегии и Бельгии.

Согласно WSJ, самолет потерпел крушение во время массированного российского обстрела 26 августа, когда ВС РФ запустили порядка 200 ракет и беспилотников в рамках крупнейшей в истории воздушной атаки на Украину.

Удары пришлись на несколько гражданских, энергетических и топливных объектов, включая плотину в Киеве, которая является составной частью гидроэлектростанции. В результате обстрелов погибли семь человек и не менее 47 получили ранения.

«Крушение, скорее всего, произошло в результате ошибки пилота», - отмечается в статье.

«ВВС Украины не подтвердили факт крушения и состояние пилота», - говорится в материале WSJ.

27 августа президент Владимир Зеленский подтвердил, что для отражения атаки истребители F-16 были использованы в качестве средств ПВО.